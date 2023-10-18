Около 4 тыс. преступлений прошлых лет раскрыли следователи СК с начала года

Глава ведомства Александр Бастрыкин сообщил, что расследование преступлений прошлых лет всегда находится в числе приоритетов, темпы их раскрытия не снижаются

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Почти 4 тыс. преступлений прошлых лет раскрыли следователи СК РФ с начала 2023 года. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Расследование преступлений прошлых лет всегда находится в числе приоритетов ведомства, темпы их раскрытия не снижаются. Так, за восемь месяцев 2023 года раскрыто 3 974 преступления прошлых лет, из которых более половины составили тяжкие и особо тяжкие деяния, в их числе более 700 ранее нераскрытых убийств", - сказал он в интервью "Российской газете".

Бастрыкин отметил, что в ходе работы по раскрытию серийных преступлений с помощью молекулярно-генетической экспертизы, проведенной судебно-экспертным центром ведомства, установлены лица, совершившие убийство несовершеннолетней девушки в Москве в 2003 году. "Установлена также причастность одного из задержанных к аналогичному убийству девушки в 2002 году. В целом же за девять месяцев текущего года благодаря грамотному криминалистическому сопровождению наших криминалистов раскрыто 25 серийных преступлений", - отметил Бастрыкин.

По его словам, благодаря современному оснащению криминалистов успешно раскрываются преступления прошлых лет и в новых регионах. Бастрыкин отметил, что в Донецкой Народной Республике раскрыты убийства четырех граждан, совершенных в 2014 году в лесопосадке около предприятия "Снежнянскхиммаш" в городе Снежное. Следствием установлено, что мотивами убийств стали личные неприязненные отношения. Кроме того, в ходе оперативно-разыскных мероприятий раскрыто убийство жителя села Красноармейское Новоазовского района, совершенное в 2016 году. В Луганской Народной Республике раскрыто умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего в селе Георгиевка Лутугинского района в декабре 2014 года.