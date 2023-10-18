В Петербурге подтвердили возбуждение уголовного дела на автора мультфильмов про Масяню

Олег Куваев находится не в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Следователи СК в Санкт-Петербурге возбудили в отношении местного жителя уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

"Подтверждаем факт возбуждения уголовного дела по статье 280.4 УК РФ", - сказал представитель пресс-службы.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, фигурантом является создатель анимационного сериала "Масяня" Олег Куваев. Сам он ранее сообщил ТАСС, что не получал подтверждения о заведенном в отношении него деле.

В среду в Telegram-канале "Mash на Мойке" появилась информация о том, что в отношении Куваева возбуждено уголовное дело из-за его ролика, который 56-летний мультипликатор разместил на YouTube. По данным канала, в ставшем предметом уголовного дела ролике Масяня призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке Вооруженных сил Украины.

Сам Куваев в настоящее время находится не в России.