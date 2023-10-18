В Царском Селе высадили молодой дуб из желудя старинного дерева

Дерево посадили вместо поваленного ураганом дуба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Молодой дуб, выращенный из желудя одного из старинных деревьев Александровского парка Государственного музея-заповедника "Царское Село", высадили напротив Александровского дворца. Дерево посадили взамен поваленного ураганом дуба, сообщила пресс-служба музея-заповедника.

"Напротив Александровского дворца сегодня высадили молодой дуб. Этот саженец-преемник музейные садовники вырастили из желудя одного из старинных деревьев Александровского парка, которому более двухсот лет. Молодой черешчатый дуб на берегу Фасадного пруда будет расти взамен исторического дерева, поваленного ураганом нынешней осенью", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что участие приняли сотрудники музея и актеры Александринского театра Иван Волков и Иван Трус - исполнители ролей императоров Александра II и Александра III в спектакле "Один восемь восемь один".

Акцию "Дуб наследника" в 2011 году инициировали сотрудники музея, они собрали семена исторических дубов Александровского парка, возраст которых превышает двести лет, и передали их в оранжерейный комплекс музея. Садовники посеяли в оранжерейном комплексе желуди старинных дубов, которые были посажены у Александровского дворца в правление Николая I. Отмечается, что выращивание одного дерева - от сбора желудя до высадки в парк - занимает более десяти лет.

"Старовозрастные деревья - главное украшение царскосельских парков и предмет особой заботы сотрудников садово-паркового отдела. Только в Екатерининском парке растет около 15 тысяч старинных дубов и лип. Их регулярно обследуют, лечат и стараются максимально продлить им жизнь. Особо ценные старовозрастные деревья имеют специальные древесные паспорта, в них точно отражено их состояние и даны рекомендации по сохранению", - рассказали в пресс-службе.

О музее-заповеднике

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, является одним из самых посещаемых туристических объектов России. Наиболее популярными среди посетителей объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате. В конце лета 2021 года после многолетней реставрации для публики открылись личные апартаменты Николая II и его супруги Александры Федоровны в Александровском дворце.