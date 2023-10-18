Жилище древнего человека представят на стенде Ставрополья на выставке "Россия"

На площадке также проведут мастер-класс по изготовлению букетов из сухоцветов, входящих в местный напиток "Стрижамент"

СТАВРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Реконструкторы воссоздадут жилище с предметами быта древних народов на стенде Ставрополья во время проведения форума-выставки "Россия". Сфотографироваться на площадке смогут все посетители выставки, сообщил ТАСС глава Ставрополя Иван Ульянченко.

"На территории стенда будет установлена юрта с воссозданными предметами быта древних народов, проживавших в разное время на территории города Ставрополя, [в частности, будут представлены] ковер, циновка, шкура, медный котел с костровыми принадлежностями, скифский столик, греческие настольные игры, головной убор знатной скифянки, копье и так далее. В юрте смогут сфотографироваться все посетители стенда региона", - сказал он.

Фотозона будет работать один день - 9 ноября. Ее посвятят фестивалю исторической реконструкции "Наследие степей и гор", который несколько лет подряд проходит на территории древнего Татарского городища в Ставрополе. "Помогать в создании площадки будут профессиональные реконструкторы. Они расскажут о фестивале исторической реконструкции, древней истории Ставрополя, представленных предметах быта", - отметил Ульянченко.

На площадке также проведут мастер-класс по изготовлению букетов из сухоцветов, входящих в местный напиток "Стрижамент". В технике мехенди художник будет наносить на руки посетителей символы Ставрополя и Ставропольского края - слонов, ангела-хранителя, колосья. Также город представит достижения в строительной отрасли, спортивной сфере и так далее.

Президент РФ Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия международному сотрудничеству. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024-го на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.