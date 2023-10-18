Спрос на перелеты между Петербургом и Казанью вырос на четверть

Чаще всего в аэропорт имени Габдуллы Тукая летают рейсами авиакомпаний Nordwind Airlines, Smartavia и "Россия"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Спрос жителей Петербурга и Казани на авиаперелеты между этими двумя городами в 2023 году вырос на четверть по отношению к прошлому году. Для петербургского аэропорта Пулково Казань вошла в топ-5 направлений этого года, основной драйвер роста - туризм, особенно выходного дня, сообщили журналистам в пресс-службе авиагавани Петербурга.

"Рост пассажиропотока к 2022 году составляет 26%. Казань вошла в топ-5 наиболее популярных российских направлений из аэропорта Пулково. С начала 2023 года пассажиропоток между Санкт-Петербургом и столицей Татарстана превысил 600 тыс. человек", - рассказали в пресс-службе управляющей Пулково компании "Воздушные ворота северной столицы".

В день из Петербурга в Казань вылетает по восемь самолетов. Чаще всего в аэропорт имени Габдуллы Тукая летают рейсами авиакомпаний Nordwind Airlines, Smartavia и "Россия".

"Санкт-Петербург и Казань входят в число максимально интересных для внутреннего туризма городов. Они привлекательны как с точки зрения культурно-исторической составляющей, так и благодаря развитой инфраструктуре, отельной базе и сервисам. Направления отлично подходят для туризма выходного дня. Все это способствует росту пассажиропотока", - отметила руководитель по PR и маркетинговым коммуникациям "Воздушных ворот северной столицы" Татьяна Ризван.