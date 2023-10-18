В Тюмени первый Форум амбассадоров возможностей собрал 140 студентов со всей России

Глава Тюменской области Александр Моор отметил, что главная ценность такого проекта - это привлечение молодого поколения к решению актуальных вопросов развития государства

ТЮМЕНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Студенты из 39 российских вузов стали участниками первого Форума амбассадоров возможностей России в Тюмени. Всего 140 студентов со всей страны примут участие в мероприятиях, сообщили организаторы форума.

"В Тюмени открылся Форум амбассадоров возможностей России. <…> Участниками форума стали более 140 студентов из 39 российских университетов. <…> Форум амбассадоров организован с целью объединения активных участников проекта "Центры компетенций" президентской платформы "Россия - страна возможностей" в сообщество, которое станет точкой входа и трансляции ценностей проектов платформы не только в своих университетах, но и в масштабах регионов", - говорится в сообщении.

По словам заместителя генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Дмитрия Гужели, форум позволит создать систему, которая поможет выстроить взаимодействие между администрацией и университетом посредством амбассадоров и активных молодых людей. "Амбассадоры не только наиболее эффективно транслируют информацию о тех перспективах, которые открывает участие в конкурсах и проектах платформы, но и порой становятся первыми наставниками для тех, кто хочет реализовать свой потенциал, достичь успеха, стать лучшей версией себя", - сказал он.

Глава Тюменской области Александр Моор также отметил, что главная ценность такого масштабного проекта - это привлечение молодого поколения к решению актуальных вопросов развития государства. Он добавил, что регион нацелен на поддержку молодежи и создание условий для развития профессионального и личностного успеха молодых.

Форум пройдет 18-20 октября, его участников ждут деловые активности, образовательные форматы - стратегические сессии, тренинги и мастер-классы, круглый стол "Роль центров компетенций в развитии российской образовательной системы, а также насыщенная культурная программа. Результатом форума станут совместно выработанные инструменты по развитию амбассадоров "Центров компетенций" в российских образовательных организациях, а также алгоритмы создания, поддержки и развития сообществ на базе университетов в разных регионах России.