КНР за пять лет увеличит число совместных лабораторий со странами "Пояса и пути" до 100

Китай также проведет первую конференцию по научно-техническому обмену в рамках инициативы "Один пояс - один путь"

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Китай в течении пяти лет планирует увеличить количество совместных научных лабораторий со странами-участницами инициативы "Один пояс - один путь" до 100. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам Третьего форума "Один пояс - один путь".

"Китай продолжит реализовывать план по научно-техническим инновациям в рамках инициативы "Один пояс - один путь", проведет первую конференцию по научно-техническому обмену в рамках инициативы "Один пояс - один путь", - сказано в документе.

"В течение последующих пяти лет увеличит число построенных вместе со всеми сторонами совместных лабораторий до 100, будет оказывать поддержку молодым ученым, приезжающим в Китай со всего мира для краткосрочной работы", - указывается в заявлении.

Третий форум "Пояса и пути" проходил в Пекине 17 и 18 октября, в нем приняли участие свыше 4 тыс. человек из более чем 140 стран. Президент РФ Владимир Путин прибыл в качестве главного гостя мероприятия.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.