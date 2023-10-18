В Москве изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД

Изменения в расписании связаны с ремонтом пути

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях Московских центральных диаметров изменится с 21 по 25 октября в связи с ремонтом пути. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

" С 21:50 до 05:10 21 - 25 октября изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2: диаметральные поезда Нахабино - Подольск и в обратную сторону отменены; будут курсировать поезда из дальнего пригорода; интервалы движения поездов будут увеличены до 40 минут; часть поездов следует укороченными маршрутами от Царицыно; время отправления первых и последних поездов будет скорректировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период "окон" будут ремонтировать пути на станции Люблино. Для этого 21 и 22 октября будет закрыт путь в Москву, 23 и 24 - путь в область на участке между станциями Москва-Товарная - Царицыно. Работы пройдут в ночные часы, когда пассажиропоток наименьший.

С расписанием пригородных и городских поездов пассажирам рекомендовали сверяться в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика.