СК сообщил о ежегодном снижении на 20% количества сообщений о без вести пропавших в РФ

Представитель ведомства Ильдар Самитов заявил, что содействие волонтеров помогает значительно сократить нагрузку на правоохранительные органы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Количество сообщений о без вести пропавших людях в России сокращается на 20% ежегодно. Об этом сообщил следователь-криминалист второго отдела методико-криминалистического сопровождения расследования отдельных видов преступлений методико-криминалистического управления СК РФ Ильдар Самитов.

"Мы уже отмечаем такую тенденцию, когда количество сообщений о безызвестном исчезновении граждан с каждым годом снижается. Это свидетельство положительной динамики. На 20% снижается количество ежегодно. По крайней мере, в 2022 году количество поступивших сообщений о без вести пропавших снизилось на 20%", - сказал он в ходе выступления в рамках второго Национального форума "Здоровье и безопасность детей".

Самитов также отметил, что ускорить поиски пропавших людей, повысить их эффективность помогает своевременная организация волонтерской помощи. "Своевременное привлечение волонтеров к поисковым мероприятиям многократно повышает эффективность розыска на первоначальном этапе. Об этом свидетельствуют и показатели статистические, при которых пропавшие граждане находятся в период 10 суток после своего исчезновения", - пояснил он. По его словам, это происходит в 93% случаев.

Представитель также добавил, что содействие волонтеров помогает значительно сократить нагрузку на правоохранительные органы. Вместе с тем Самитов порекомендовал волонтерам всегда работать сообща с органами следствия и соблюдать правила безопасности, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и здоровье.