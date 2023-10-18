В ЕС призвали крупные соцсети не допустить трансляции казней террористами

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон подчеркнул, что недавние события на Ближнем Востоке, в частности нападение боевиков ХАМАС на территорию Израиля из сектора Газа, привели к "широкому распространению противоправного контента и дезинформации, связанной с этими событиями"

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Евросоюза обсудили с владельцами крупных соцсетей противодействие распространению экстремистского контента, особенно возможным онлайн-трансляциям террористами казни заложников. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Он подчеркнул, что недавние события на Ближнем Востоке, в частности нападение боевиков ХАМАС на территорию Израиля из сектора Газа, привели к "широкому распространению противоправного контента и дезинформации, связанной с этими событиями". По его словам, такие тенденции несут в себе явный риск "стигматизации определенных сообществ и дестабилизации демократических структур", а также возможного распространения такого контента среди детей.

"Сейчас, когда закон о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA - прим. ТАСС) вступил в силу, я направил письма в компании X, Meta (признана экстремистской в РФ - прим. ТАСС), TikTok и Alphabet/YouTube, чтобы обратить внимание на определенные риски, связанные с текущим конфликтом на Ближнем Востоке, и попросить их принять срочные и тщательные меры, - заявил Бретон. - В ходе нашего обмена мнениями с платформами мы специально просили их подготовиться к риску прямых трансляций казней, обещаемых ХАМАС, - риску, от которого мы должны защитить наших граждан, - и мы хотим получить заверения в том, что платформы хорошо подготовились к такой возможности".

Бретон подчеркнул, что, напоминая об ответственности платформ и их руководства за моделирование незаконного контента, Еврокомиссия "посылает четкий сигнал" о том, что "в Европе все изменилось" и теперь существует закон, который надо соблюдать. Отдельно еврокомиссар упомянул соцсеть X (ранее Twitter), которой был направлен отдельный запрос с просьбой уточнить, какие конкретно меры были приняты ее руководством для соблюдения DSA.