В МВД считают, что экстремизм среди молодежи все более опасным для общества

Сотрудник центра по противодействию экстремизму столичного ГУ МВД Алексей Кузнецов рассказал, что в группе риска находятся подростки от 13 до 17 лет

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Распространение экстремизма в молодежной среде является острейшей проблемой, его проявления становятся все более опасными для общества. Об этом заявил сотрудник центра по противодействию экстремизму столичного ГУ МВД России Алексей Кузнецов.

"Проявления экстремизма в молодежной среде в настоящее время стали носить более опасный для общества характер, чем за все прошедшие периоды существования российского государства. Распространение молодежного экстремизма в РФ стало одной из острейших проблем", - сказал он в ходе выступления на Втором национальном форуме "Здоровье и безопасность детей".

Кузнецов отметил, что увеличивается количество преступлений, растет уровень насилия, его проявления становятся все более жестокими и профессиональными. "Особое место в этом ряду занимает противоправное поведение молодежи, связное с совершением действий насильственного характера по экстремистским мотивам", - отметил он. В качестве примера представитель столичного главка МВД рассказал о возбуждении уголовных дел в отношении учащихся общеобразовательных школ по таким фактам, как создание, участие в деятельности террористического сообщества, покушение на совершение террористического акта на территории войсковой части, хулиганство на почве национальной ненависти, заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва, вандализм по мотивам расовой ненависти, а также диверсия. В отношении всех этих нарушителей уже приняты меры.

Как рассказал Кузнецов, в группе риска - подростки от 13 до 17 лет. "Преимущественно это безнадзорные дети и подростки, дети, в семьях которых бытуют конфликты и непонимание, дети, у которых родители ведут антиобщественный образ жизни, подростки, испытывающие физическое, психологическое давление или насилие как со стороны родителей, так и со стороны сверстников, с которыми они обучаются в школе", - пояснил Кузнецов. Также в группе риска, по его словам, находятся молодые люди, которые сами ведут антиобщественный образ жизни.

Основными причинами, по которым несовершеннолетние склоняются к экстремизму, представитель столичного главка МВД назвал недопонимание в семье, желание быть непохожим на остальных, стремление к самоутверждению и привлечению к себе внимание, чаще всего в соцсетях и интернете.