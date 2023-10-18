Премьер Румынии сообщил, что Украина отныне будет считать молдавский язык румынским

Марчел Чолаку назвал молдавский язык "изобретением Российской Федерации"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Украины теперь будут официально считать молдавский язык румынским, такое решение было принято на заседании правительств стран в Киеве. Об этом сообщил прибывший с визитом на Украину премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на совместной пресс-конференции с главой украинского кабинета министров Денисом Шмыгалем.

"На совместном заседании [правительств Румынии и Украины] было принято решение, что отныне будет признаваться только румынский язык как единственный официальный", - приводит слова Чолаку на своем сайте телеканал "Прямой". "Я знаю, что нужно еще предпринять некоторые законодательные шаги, в том числе уведомить об этом Европейский совет, но мы договорились об этом сегодня", - объявил Чолаку.

Он назвал молдавский язык "изобретением Российской Федерации" и заявил, что после решения украинского правительства молдавский язык "был вычеркнут".

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Чолаку назвал совместное решение по языковом вопросу стратегическим и пояснил, что оно является показателем, в каком направлении Киев и Бухарест намерены развивать свои отношения. "Сегодня принято стратегическое решение, о котором мы говорили, относительно румынского языка. Я думаю, что это ответ на то, как мы будем и хотим работать вместе", - приводятся слова Зеленского на сайте его офиса.

После распада СССР Молдавия провозгласила независимость, однако в соседней Румынии считают ее территорию частью своей страны, продвигают идею объединения и поддерживают соответствующие молдавские партии. В конституции Молдавии, принятой в 1994 году, язык страны назван молдавским, но это не помогает разрешить споры. В 2022 году депутаты правящей в Молдавии Партии действия и солидарности принял постановление о переименовании молдавского языка в румынский. Парламентарии оппозиционного Блока коммунистов и социалистов голосовать отказались. При этом в основной закон соответствующие изменения не были внесены, а проблема названия языка, на котором говорят граждане, остается одной из причин напряженности в молдавском обществе.