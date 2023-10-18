Нейросеть Kandinsky сгенерировала изображение межвузовского кампуса в Тюмени

Команда Сбера также представила на выставке технологии, применяемые в сфере здравоохранения и информационной безопасности

ТЮМЕНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Нейросеть Сбера Kandinsky сгенерировала изображение будущего межвузовского кампуса в Тюмени во время цифрового форума и выставки "Инфотех-2023", передает корреспондент ТАСС с выставки.

"Наша нейросеть Kandinsky позволяет генерировать изображение с голоса и с текста. Я предлагаю даже сейчас продемонстрировать, <...> попросить сгенерить, как видит межвузовский кампус нейросеть", - сказал и продемонстрировал генерацию изображения управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский во время обхода выставки главой Минцифры РФ Максутом Шадаевым и главой региона Александром Моором.

Дубинский добавил, что такую технологию можно применить для генерации декораций в театрах или визуализировать, как может выглядеть тюменский квартал будущего. Также команда Сбера представила на выставке технологии, применяемые в сфере здравоохранения и информационной безопасности.

В этом году форум посвящен теме внедрения искусственного интеллекта. На панельной дискуссии "Искусственный интеллект. Стратегия развития до 2030 года" министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев предложил закрепить эту тему за форумом на постоянной основе и встречаться ежегодно, чтобы обсуждать результаты проделанной за год работы. "У нас есть линейка стандартных таких региональных конференций, Калуга посвящена обсуждению госуслуг, Казань посвящена цифровизации социальной сферы, я думаю, что, в принципе, можно взять нишу внедрения искусственного интеллекта в госуправление, в область экономики и социальной сферы. Мне кажется, можно региональное мероприятие сделать регулярным, повестка есть, и это будет очень востребовано", - сказал он.

Глава региона Александр Моор во время пленарной дискуссии поделился результатами внедрения нейросетей в Тюменской области. Он отметил, что искусственный интеллект применяется в регионе в кол-центрах, что позволило снизить участие операторов в приеме обращений жителей, система самостоятельно обрабатывает 45% звонков, также искусственный интеллект применяется в медицине и в дорожном хозяйстве.

В 2023 году цифровой форум "Инфотех" проходит 18-19 октября. Форум объединил более 3,5 тыс. экспертов из различных отраслей, на выставке представлены разработки и технологии 40 компаний из 14 регионов России. В деловой программе форума пройдут 70 мероприятий с федеральными и региональными спикерами. Также на форуме будет представлена тематическая площадка "Информационная безопасность без границ", пройдут панельные дискуссии и мастер-классы.