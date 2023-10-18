Самолет Air India внепланово приземлился в аэропорту Шереметьево

По данным Росавиации, самолет приземлился из-за плохого самочувствия пассажира

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево 18 октября внепланово обслужил широкофюзеляжный самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации.

Самолет выполнял регулярный рейс AI-111 из Дели в Лондон. В 08:15 мск экипаж лайнера доложил диспетчерам Самарского регионального центра Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) об ухудшении самочувствия пассажира. После судно совершило посадку в Москве, пишет Росавиация.

В 10:04 Dreamliner приземлился в Шереметьево, где пассажир был передан медработникам и госпитализирован.

"В Шереметьево были обеспечены оперативные встреча и обслуживание рейса и пассажира согласно регламентам. Медики Шереметьево провели осмотр пассажира, оказали первую помощь, после чего пассажир был госпитализирован в Химкинскую областную больницу", - отметила директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова.

После дозаправки и обслуживания российскими компаниями самолет Air India в 14:09 мск вылетел в Лондон. В столице Великобритании Dreamliner совершил посадку в 17:50 мск, сообщает Росавиация.