В Оренбургской области утвердили знак отличия за содействие СВО

Также 1 июля в регионе будет отмечаться День ветеранов боевых действий

ТАСС, 18 октября. Знак отличия "За содействие специальной военной операции" утвердили депутаты Законодательного собрания Оренбургской области. Им будут отмечать граждан и организации за значительный вклад в оказание содействия СВО, сообщила пресс-служба заксобрания региона.

"Знак отличия <...> утвердили депутаты на заседании областного парламента. Знаком отличия будут отмечать граждан и организации за значительный вклад в оказание содействия СВО. А также за помощь органам госвласти по поддержке специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Как рассказал зампредседателя заксобрания Александр Куниловский, знак может появиться в течение двух месяцев после обсуждения дизайна. "И уже в следующем году мы начнем серию награждений", - цитирует пресс-служба Куниловского.

"Новый знак отличия - не приз за участие в соревновании, не похвала или поощрение. Это проявление нашей благодарности, символ уважения к оренбуржцам, которые вместе со всей страной поддерживают наших ребят на передовой. К тем, кто считает своим долгом, делом чести трудиться для победы", - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Денис Паслер.

Он также отметил, что завтра на заседании правительства власти примут новые меры региональной поддержки участников СВО и их семей.

Также 1 июля в Оренбуржье будет отмечаться День ветеранов боевых действий.