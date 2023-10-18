В Пскове открылась первая выставка тактильных картин в честь русских святых

Цель выставки - создание инклюзивной среды и включение в художественную и культурную жизнь страны слабовидящих и незрячих людей

ПСКОВ, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника совместно с петербургским Государственным музеем истории религии впервые создали и открыли выставку тактильных картин, посвященную известным русским святым. Часть экспонатов посвящена Александру Невскому, Луке Крымскому и Сергию Радонежскому, экспозиция рассчитана в первую очередь на слабовидящих и незрячих людей, сообщила ТАСС генеральный директор псковского музея Светлана Мельникова.

"В Псковском музее-заповеднике начала работу совместная с Государственным музеем истории религии выставка тактильных картин "Небесные покровители". В выставочном пространстве представлены рельефные полотна, выполненные из акрилового гипса. В серию произведений вошли православные святые, рожденные на русской земле, не только имеющие значение для православного мира, но и повлиявшие на историю и развитие России. Героями картин стали святой благоверный князь Александр Невский - покровитель Санкт-Петербурга, преподобный игумен земли русской Сергий Радонежский", - сказала Мельникова.

По ее словам, сюжет каждой картины является оригинальной творческой авторской композицией, в разработке которой использованы исторические и художественные источники. Часть работ посвящены святым Герману и Савватию Соловецким - отшельникам-созидателям, чье подвижничество положило начало Соловецкому монастырю, форпосту России на беломорских рубежах. На одной из тактильных картин изображен святой Сергий Радонежский, с именем которого связывают нравственное возрождение русского народа.

"Тактильные картины знакомят с пластическими и композиционными решениям современных авторов, работающих в ключе традиционной академической школы скульптурного рельефа. Среди героев картин также святители Стефан Пермский и Иннокентий Вениаминов - служители церкви, в разные века несущие свет просвещения на окраины Московского княжества, а потом и Российской империи. Работы посвящены также святому Луке Крымскому - священнику и врачу-хирургу, обратившему всю свою жизнь на благо людям", - добавила собеседница агентства.

Образы святых Русской православной церкви созданы творческой группой под руководством петербургских скульпторов на основе исторических и литературных источников. Цель выставки - создание инклюзивной среды и включение в художественную и культурную жизнь страны слабовидящих и незрячих людей.

"Выбранные сюжеты помогают глубже прочувствовать историю российского государства, а знакомство с пластическими решениями авторов тактильных картин расширяет границы художественного восприятия произведений искусства, наполняя его новыми образами. Определяющим при выборе героев стало понимание трех принципов, важных для создания целостного и процветающего государства - это защита, созидание и преемственность. География их деяний захватывает не только Центральную Россию, но и Пермский край, Сибирь, Дальний Восток, беломорское и крымское побережье. Все они оказали влияние на расширение, укрепление и развитие страны", - уточнила собеседница агентства.