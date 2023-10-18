В Псковской области для школьников запустили программу туристических сертификатов

Такими социальными сертификатами могут воспользоваться ученики всех образовательных учреждений, в том числе дети из многодетных и малообеспеченных семей

ПСКОВ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Псковской области запустили региональную программу так называемых туристических социальных сертификатов для школьников: с их помощью ученики всех школ региона, в том числе расположенных вдали от райцентров, могут бесплатно посещать с экскурсиями ключевые достопримечательности региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства по итогам встречи губернатора Михаила Ведерникова с врио председателя регионального комитета по туризму Мариной Егоровой.

"Первые школьники 5-9-х классов из Псковской области отправились в путешествие по родному региону в рамках программы социальных сертификатов в сфере туризма. Программа для региона новая. Ее внедрение связано с развитием школьного туризма как одного из самых перспективных и динамичных направлений", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, такими туристическими социальными сертификатами могут воспользоваться ученики всех образовательных учреждений, в том числе дети из многодетных и малообеспеченных семей.

"Принято уже почти 450 заявлений от родителей школьников из разных муниципалитетов области. Туроператор берет на себя все организационные вопросы поездки. Первые отзывы ребят - самые положительные", - цитирует пресс-служба Егорову. При этом она отметила, что увеличение стоимости одной поездки с 5 тыс. до 7 тыс. рублей за счет региональной надбавки позволит принять участие в программе детям из самых отдаленных уголков области.