В Поморье владельцев электромобилей освободят от транспортного налога c 2024 года

По данным областного ГИБДД, в регионе зарегистрировано 105 электромобилей

АРХАНГЕЛЬСК, 18 октября. /ТАСС/. Владельцы электромобилей в Архангельской области будут освобождены от транспортного налога, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В Архангельской области владельцев электромобилей освободят от транспортного налога. Соответствующие изменения в областной закон "О транспортном налоге" приняты сегодня на сессии областного собрания", - говорится в сообщении.

От уплаты транспортного налога освобождены организации и физические лица, имеющие транспортные средства (за исключением водных и воздушных транспортных средств), оснащенные исключительно электрическими двигателями, мощность которых составляет до 200 л. с. (147,1 кВт) включительно. Для физических лиц не надо подавать заявление для предоставления льготы. Действовать новые положения закона начнут с 1 января 2024 года.

На сегодняшний день, по данным областного ГИБДД, в регионе зарегистрировано 105 электромобилей.

В 2023 году постановлением правительства РФ в госпрограмму "Развитие энергетики" были внесены изменения, согласно которым разработан механизм софинансирования из бюджетов различных уровней мероприятий по развитию в регионах зарядной инфраструктуры для электромобилей ("быстрые зарядки").

На территории рассматриваются варианты размещения зарядной инфраструктуры для электромобилей на стоянках у крупных торговых центров, объектов общественного питания и придорожной инфраструктуры. Министерство ТЭК и ЖКХ региона ведет отбор потенциальных инвесторов и поставщиков такого оборудования.