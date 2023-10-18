Дефицит школьных учителей в регионах России составил в среднем менее 4%

В Минпросвещения РФ отмечают растущий интерес к педагогическим специальностям - в 2023 году число заявок в профильные вузы увеличилось на треть

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о нехватке порядка 11 тыс. учителей в России. Согласно подсчетам ТАСС, дефицит педагогических кадров в большинстве регионов РФ составляет от менее 1% до 10%, в среднем по стране он не превышает 3,7%, следует из подсчетов ТАСС на основе данных региональных властей.

При этом власти констатируют, что рост зарплат и программы поддержки, такие как "Земский учитель", значительно улучшили ситуацию с кадрами, а в отдельных регионах позволили решить проблему дефицита. В Минпросвещения РФ отмечают растущий интерес к педагогическим специальностям - в 2023 году число заявок в профильные вузы увеличилось на треть.

ТАСС разобрался, насколько остро стоит проблема и как она решается.

Зависит от предмета и региона

В прошлом учебном году в российских школах не хватало 22 тыс. педагогов - примерно 2% от их общего числа, рассказал ТАСС ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков со ссылкой на данные Минпросвещения. Чаще всего не хватало учителей иностранных языков, русского языка и литературы, математики (по 2,9 тыс. вакансий).

В разных субъектах России ситуация складывается по-разному: по данным на начало текущего учебного года, где-то число вакансий превышает 1 тыс. (например, в Ивановской, Новосибирской и Челябинской областях), а где-то - в Москве, Санкт-Петербурге, Ингушетии, Тульской области и на Чукотке - заявляют об отсутствии трудностей с кадрами.

Наибольшие проблемы в кадрах, по заявлениям региональных властей, - в Херсонской области, где школы укомплектованы только наполовину. В ЛНР, по данным местных властей, дефицит педагогов составляет порядка 12%.

На Дальнем Востоке больше всего не хватает учителей в Еврейской автономной области - 11%, в дефиците - преподаватели биологии, химии, физики. В Камчатском и Приморском краях нехватка составляет около 7%, при этом в Приморье не хватает учителей русского языка, математики и иностранных языков. В Ивановской области работает свыше 12 тыс. педагогов, в то же время в регионе открыто свыше 1,2 тыс. вакансий. В Воронежской области при 18,7 тыс. учителей открыто 1,3 тыс. вакансий. Также высокий относительно ситуации по стране дефицит педагогов наблюдается в Астраханской, Кировской, Курганской и Челябинской областях - свыше 5%.

"Сейчас в школах Калужской области порядка 200 вакансий: учителя русского языка и литературы, учителя начальных классов, учителя математики. Это в первую очередь связано с ростом количества учеников, а вместе с этим количества классов: с 2010 года количество детей в школах региона выросло с 89 тыс. до 121 тыс.", - рассказали ТАСС в областном министерстве образования и науки.

Нагрузка на учителя

В среднем на одного школьного учителя в России приходится 13 учеников, следует из подсчетов ТАСС. Во многих регионах этот показатель еще выше: например, в Кабардино-Балкарии, Калининградской области и Приморье - 17, а в Пермском и Ставропольском краях, Тюменской области - 19.

При этом в новых регионах нагрузка педагогов близка к средней по стране или даже ниже: в Запорожской и Херсонской областях на учителя в среднем приходится 11-12 школьников, а в Луганской Народной Республике, несмотря на дефицит на уровне 12%, - более восьми.

В некоторых субъектах Федерации соотношение более комфортное для педагогических работников. В Калужской, Кемеровской, Омской областях и Якутии речь идет в среднем о восьми учениках на учителя, в Белгородской, Тверской, Тульской и Ульяновской - около семи, а в Ненецком автономном округе - только пять.

В школах Москвы, где учится рекордное число детей - более 1,1 млн школьников, работает и рекордное число учителей - более 57 тыс.

Как закрывают дефицит

Проблему кадрового дефицита в России решают и на федеральном, и на региональном уровне. В первую очередь это различные федеральные программы. Самая известная из них - "Земский учитель" (выплата по 1 млн рублей педагогам, переезжающим в малые города и села, либо по 2 млн - в сельские районы Дальнего Востока) - позволила заполнить порядка 5 тыс. вакансий, рассказали в Минпросвещения РФ.

Как отмечает Лубков, частично проблему снимает механизм целевого образования, а также допуск в школы старшекурсников педагогических вузов.

В Магаданской области отмечают, что имевшие место ранее кадровые проблемы в регионе уже сняты. "Этого удалось добиться благодаря мерам поддержки молодых специалистов, росту заработной платы в сфере образования и улучшению условий труда работников", - рассказала ТАСС министр образования Магаданской области Анжела Шурхно. На уровне региона учителей поддерживают через дополнительную стипендию молодым специалистам, в отдельных субъектах педагогам субсидируют аренду жилья, оплату ЖКХ, общественного транспорта, и другие расходы.

В Амурской области рассказали, что решают кадровый дефицит через увеличение нагрузки педагогов, внешнее совместительство, инструменты переподготовки, а также через привлечение педагогов пенсионного возраста. "Таким образом, отставание по учебным часам и дисциплинам, невыполнение учебных планов не допускается", - отмечают власти региона.