В Дагестане высадят более 50 садов в память об участниках СВО

Выращенный урожай направят на благотворительность, в том числе фруктами планируют обеспечить детские дома, реабилитационные центры, больницы региона

МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Плодовые сады разобьют во всех муниципалитетах Дагестана в память о военнослужащих, погибших в зоне СВО. Высадить фруктовые деревья планируют до конца года, для этого определены земельные участки, сообщила ТАСС руководитель сообщества "Сила матерей" Сефижат Магомедрасулова.

"В каждом муниципалитете администрации городов и районов определят участки, где будут заложены сады. Деревья будут сажать вместе с родными погибших, семьями участников СВО", - сказала Магомедрасулова.

По ее словам, первый в регионе сад в память о погибшем в зоне СВО военнослужащем Махаче Сайкумове был заложен в прошлом году в селе Нижнее Казанище. Позже идею поддержал глава региона Сергей Меликов, который поручил реализовать акцию во всех муниципалитетах республики.

"На сегодняшний день работа активно идет, сады появятся во всех муниципалитетах до конца года. Особенно приятно, что данную инициативу после приезда в наш регион председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко поддержали в парламенте России и планируют реализовать и на всероссийском уровне по регионам", - добавила Магомедрасулова.

Участники акции будут высаживать яблони, груши, персики, сливы и другие плодовые деревья. Выращенный урожай направят на благотворительность, в том числе фруктами планируют обеспечить детские дома, реабилитационные центры, больницы региона.

Сообщество "Сила матерей" создано в Дагестане в 2022 году после начала СВО. Его участницами стали более 600 матерей, жен, сестер, родных военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. В сообществе оказывают бесплатную юридическую и психологическую поддержку. Оно выпустило первую книгу с биографиями участников СВО. Также женщины планируют построить первую в России мечеть в память о погибших в СВО бойцах. Они выпустили авторскую передачу "Сильные духом", занимаются благотворительностью, отправкой гуманитарной помощи в зону СВО.