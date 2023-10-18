Около 1,2 млн человек в месяц добираются в московские аэропорты на городских автобусах

Также до аэропортов столицы курсируют маршруты Подмосковья

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Дневными и ночными автобусами, курсирующими из Москвы до аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово и обратно ежемесячно пользуются порядка 1,2 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"До московских аэропортов можно добраться на наземном городском транспорте. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов сообщил, что во Внуково, Шереметьево и Домодедово ходят автобусы 16 дневных и ночных маршрутов. Из них два коротких рейсовых и два маршрута "Аэроэкспресс", - значится в сообщении.

Отмечается, что в месяц на всех этих маршрутах совершается около 1,2 млн поездок. Кроме того, до аэропортов столицы курсируют маршруты Подмосковья.

"До трех основных аэропортов Москвы можно добраться на наземном городском транспорте, а также автобусах и поездах "Аэроэкспресс". Кроме того, во Внуково теперь можно доехать и на метро. Мы продолжаем создавать разные варианты для построения удобных маршрутов в аэропорты по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Это способствует росту внутреннего туризма и повышает туристический потенциал столицы", - добавил Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.