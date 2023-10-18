В Махачкале досрочно начнут отопительный сезон после обращения граждан

Многоквартирные дома получат тепло после образовательных и медицинских учреждений

МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Отопительный сезон в Махачкале Республики Дагестан начнется досрочно, с 23 октября. Решение принято после обращения жителей, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Юсуп Умавов.

"Я получаю многочисленные обращения горожан с просьбой начать отопительный сезон раньше. В связи с этим принято решение в понедельник подписать постановление о начале отопительного сезона в социальных объектах - детских садах, школах, поликлиниках, больницах", - отметил Умавов.

Он добавил, что после образовательных и медицинских учреждений, тепло получат и многоквартирные дома.

Согласно данным Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в Махачкале днем было облачно, температура воздуха достигала 15-17 градусов, ночью опустится до 8-10 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. В ближайшие дни температура будет снижаться, ожидаются дожди.