В Дагестане назначили первые стипендии имени Магомедали Магомедова

Их получили четыре студента третьих и четвертых курсов ДГУ и ДГПУ

МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Первые стипендии имени почетного председателя Госсовета Республики Дагестан Магомедали Магомедова назначены студентам дагестанских вузов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Меликов.

"В соответствии с указом главы Республики Дагестан <…> назначить за особые успехи в учебе с 1 сентября 2023 года сроком на один год стипендии имени Магомедали Магомедова", - говорится в тексте документа, который опубликован на сайте главы региона.

Первые стипендии назначены четырем студентам третьих и четвертых курсов Дагестанского государственного университета и Дагестанского государственного педагогического университета имени Расула Гамзатова.

Почетный председатель Госсовета Республики Дагестан Магомедали Магомедов, руководивший регионом на протяжении почти двух десятилетий, умер 4 декабря 2022 года Махачкале. Указом президента РФ Магомедову было присвоено звание Героя труда Российской Федерации "за особые заслуги перед государством и народом". Магомедов похоронен в дагестанском селении Леваши.