Россия и Венесуэла подписали меморандум о сотрудничестве в сфере образования

Венесуэльская сторона выразила заинтересованность в создании второго центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку на острове Маргарита, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ и Министерство народной власти по образованию Венесуэлы подписали меморандум о сотрудничестве в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства.

"Подписание меморандума между Минпросвещения России и Министерством народной власти по образованию Венесуэлы состоялось в рамках заседания 17-й межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. Меморандум о сотрудничестве касается общего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что венесуэльская сторона выразила заинтересованность в открытии второго центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку на острове Маргарита. Первый подобный центр Минпросвещения России в Венесуэле начал работу в сентябре этого года на базе Института профессиональной подготовки Франсиско де Миранды, Боливарианского университета и нефтегазовой компании PDVSA.

"Одним из результатов наших договоренностей на форуме стало открытие Центра открытого образования на русском языке и обучению русскому языку в городе Каракасе. Актуальность российского образования в Венесуэле подтверждается тем, что уже сейчас на обучение в центре записалось более 300 граждан Венесуэлы. Мы планируем и дальше проводить работу по созданию подобных центров, где будут использованы лучшие российские образовательные практики", - отметил замглавы министерства Денис Грибов, чьи слова приводятся в сообщении.