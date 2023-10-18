В КЧР запустили онлайн-путеводитель с информацией о видах и местах отдыха

Особое внимание в путеводителе уделено гастрономическим особенностям республики

ЧЕРКЕССК, 18 октября. /ТАСС/. Цифровой гид, который поможет туристам узнать о достопримечательностях, видах отдыха и точках питания с национальной кухней, появился в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом сообщили в министерстве туризма и курортов республики.

"В онлайн-путеводителе туристы найдут информацию для знакомства с республикой через знаковые места и туристические хиты Карачаево-Черкесии, получат рекомендации и ценные советы от местных жителей, а также узнают все о национальной кавказской кухне <…> Воспользоваться гидом МТС Travel могут абоненты всех операторов", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, путешественники, приезжая в республику, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид. Обзор самых интересных мест поможет туристам выбрать достопримечательности для посещения и занятия для досуга. В путеводитель включены как хорошо известные места Карачаево-Черкесии, среди которых Домбай и Архыз, Софийское ущелье, озеро Туманлы-Кёл и плато Бермамыт, так и подборка других менее популярных локаций.

Кроме того, цифровой путеводитель расскажет гостям республики, где можно полетать на параплане, прокатиться на зиплайне и покататься на лыжах, а также поможет выбрать маршруты для рафтинга и джипинга. Особое внимание в онлайн-путеводителе уделено гастрономическим особенностям республики - туристы смогут узнать, где можно попробовать национальные блюда народов региона, в том числе хычыны, либжу и айран. Также гости Карачаево-Черкесии смогут пройти по маршруту с помощью бесплатного туристического аудиогида "Архыз. Баритовый водопад". Путеводитель будет дополняться актуальной информацией.

За 2022 год Карачаево-Черкесию посетили более 1,9 млн туристов, за последние шесть лет турпоток в регион увеличился вдвое. На сегодняшний день для туристов на региональных курортах подготовлено более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов. Для отдыхающих работают 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс разной сложности общей протяженностью в 52 км.