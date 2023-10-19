В Петербурге пройдет Всероссийская конференция "Пушкинская осень"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Всероссийская научно-практическая конференция "Пушкинская осень" пройдет в Петербурге с 19 по 20 октября. Главной темой мероприятия станет 210-летие Царскосельского дворцового госпиталя (сейчас Городская больница № 38 им. Семашко) и 25-летие Центра медицинской реабилитации, рассказал на пресс-конференции в ТАСС руководитель центра Виталий Ковальчук.

"Пушкинская осень" в этом году тоже юбилейная, десять лет назад она была впервые проведена и тогда была посвящена 200-летию больницы. <...> В этом году будут представлены различные страны - Белоруссия, Узбекистан, Тайвань, Казахстан, Армения и ряд других стран. Это будет мультидисциплинарная конференция, будет более чем 50 докладов, ведущие специалисты Москвы, Санкт-Петербурга. Основной акцент будет сделан на реабилитацию, неврологию, кардиологию", - рассказал он.

Как отметил Ковальчук, организаторы ожидают более 500 очных участников, также специалисты из 32 стран присоединятся к мероприятию онлайн. Планируется несколько научных заседаний, одно из которых будет посвящено сосудистой неврологии. На нем планируется представить уникальное руководство по ангионеврологии, в создании которого принимали участие 107 специалистов. "Все два дня будут плотно заняты докладами, мастер-классами, лекциями ведущих специалистов разных областей", - добавил он.

Как отметил главный врач Городской больницы №38 им. Н. А. Семашко Александр Панфиленко, конференция является ключевым мероприятием в праздновании юбилея больницы, но в течение года запланированы и другие события. "Празднование юбилея - это подарки прежде всего, поэтому мы уже предварительно договорились с комитетом по здравоохранению, что в рамках празднования будут отремонтированы фасады, отделения, будет приобретено дополнительное оборудование", - сказал он.

Городская больница №38 им. Семашко - одно из старейших медицинский учреждений Петербурга. История ее создания связана с именами высочайших императорских особ и лиц. Сегодня это многопрофильная больница, которая функционирует как стационар экстренной медицинской помощи. Кроме того, в ее состав входит ряд отделений медицинской реабилитации и акушерское отделение.