Вузы Мордовии и Белоруссии планируют совместно создавать ветеринарные препараты

Университеты также планируют проводить совместные научные мероприятия и проработать вопрос создания сетевой образовательной программы на английском языке с привлечением индийских студентов

ТАСС, 19 октября. Мордовский государственный университет (МГУ) имени Н. П. Огарева и Витебская государственная академия ветеринарной медицины (ВГАВМ) планируют совместно работать над созданием ветеринарных препаратов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко.

"МГУ Огарева подписал соглашение о сотрудничестве с Витебской государственной академией ветеринарной медицины (ВГАВМ). Планируется совместная работа в области разработки ветеринарных препаратов после создания Федерального центра развития биотехнологий на базе МГУ Огарева (ВГАВМ имеет опыт создания таких препаратов с индустриальными партнерами)", - написал Глушко.

Также стороны планируют проводить совместные научные мероприятия и проработать вопрос реализации сетевой образовательной программы по ветеринарии на английском языке с привлечением индийских студентов.

Ранее глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что власти республики планируют открыть Федеральный центр развития биотехнологий. Центр поможет обеспечить полный цикл производства и гарантирует лекарственную безопасность России. Специалистов для центра будут готовить на базе Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева, где работает профильная кафедра.