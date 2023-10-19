На Чукотке построят два завода для переработки мяса морских животных

На эти цели из федерального бюджета выделили 50 млн рублей

ТАСС, 19 октября. Два новых завода по переработке продукции морзвербойного промысла построят в селах Уэлен и Инчоун на Чукотке. На эти цели регион получит из федерального бюджета 50 млн рублей, сообщил в Telegram-канале глава Чукотки Владислав Кузнецов.

"Создадим в селах Уэлен и Инчоун два модульных завода по переработке продукции морзверобойного промысла. Финансирование будет выделено за счет перераспределения средств президентской дальневосточной субсидии. Благодаря поддержке заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Петровича Трутнева Чукотка получит на эти объекты 50 млн рублей", - написал глава региона.

Каждый завод будет состоять из четырех технологических модулей. В них планируется разместить камеры для хранения и созревания сырья, цехов по переработке, заморозке и хранению продукции, а также бытовой модуль с душевой и раздевалкой.

Чукотский автономный округ - единственный регион в России, где для коренного населения официально разрешена охота на китов. Также чукчи и эскимосы добывают таких морских зверей, как тюлень, ларга и лахтак (морской заяц).