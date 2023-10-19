Несколько самолетов из Хабаровска вылетели после задержки из-за непогоды

Два рейса перенесли на 20 октября

ХАБАРОВСК, 19 октября. /ТАСС/. Самолеты в несколько населенных пунктов Хабаровского края вылетели из столицы края после задержки из-за погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту Хабаровска.

"Рейсы вылетели, есть перенос по двум на 20 октября", - сказали в пресс-службе аэропорта.

В частности, задерживались вылеты из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре и Чумикан, в Нелькан.

По информации авиакомпании "Хабаровские авиалинии", на 20 октября перенесены рейсы за 18 октября из Хабаровска в Аян и обратно. На месте отмечается низкая облачность, видимость ограничена. Также до пятницы отложен вылет по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск и в обратном направлении из-за неблагоприятных метеоусловий в Охотске.

В Хабаровском крае объявляли штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий в регионе с приходом западного циклона. Погода начала портиться в воскресенье. За прошедшие несколько дней на севере региона выпало до 50% месячной нормы осадков, в остальной части - до 30-40%. Шел снег, мокрый снег и дождь. Погода будет неустойчивой до конца недели.