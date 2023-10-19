В Хабаровском крае сообщили, что доля занимающихся спортом жителей может достичь 60%

Министр спорта региона Дмитрий Чикунов уточнил, что показатель растет благодаря реализации проектов "Доступный спорт" и "Спорт норма жизни"

ХАБАРОВСК, 19 октября. /ТАСС/. Число жителей Хабаровского края, которые регулярно занимаются физической культурой и спортом, увеличится примерно до 60% в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС министр спорта региона Дмитрий Чикунов.

"По 2023 году будет 56,4%. В 2024 [году] ожидается 59,7%. Рост числа занимающихся идет за счет реализации проектов "Доступный спорт" и "Спорт норма жизни", строительства плоскостных сооружений, в том числе в рамках территориальных общественных самоуправлений, "умных" спортивных площадок", - сказал Чикунов.

По итогам прошлого года спортом в крае регулярно занимались 52,6% жителей, уровень обеспеченности спортивными сооружениями составлял 74,2%, уточнил министр. В этом году в Комсомольске-на-Амуре завершили строительство Регионального центра развития спорта. В настоящее время находится на реконструкции стадион "Авангард" в Комсомольске, строится крытый футбольный манеж в Хабаровске, также реализуется проект строительства учебно-спортивного центра подготовки для Дальневосточной государственной академии физической культуры. В частности, реализуется первый этап со спортивным корпусом открытого легкоатлетического ядра с трибунами на 500 мест, учебно-лабораторным комплексом и гостиницей на 110 мест с медико-восстановительным центром.

Чикунов уточнил, что по новому федеральному проекту "Бизнес - спринт (Я выбираю спорт)" предусматривается выделение средств из федерального бюджета на возведение объектов на условиях концессионного соглашения. В рамках реализации мероприятий мастер-плана Хабаровска с привлечением средств специальных казначейских кредитов будет построен также спортивно-досуговый центр в Краснофлотском районе города.