В Приморье прибыл первый за шесть лет самолет с туристами из Даляня

Перелет был выполнен на Boeing 737-800

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Первый за шесть лет туристический рейс из Даляня (КНР) прибыл в аэропорт Владивостока, сообщает пресс-служба правительства Приморья. Такие полеты теперь будут совершаться раз в неделю.

"Торжественное открытие прямого авиасообщения по маршруту Владивосток - Далянь состоялось в четверг, 19 октября. Рейс возобновили спустя шесть лет. Новым зарубежным партнером воздушной гавани Приморья стала авиакомпания Hainan Airlines. Теперь полеты по маршруту Владивосток - Далянь будут выполняться один раз в неделю по четвергам на воздушном судне Boeing 737-800", - говорится в сообщении.

Пассажиров первого рейса встречали хлебом и солью, а из стерильной зоны международных авиалиний представители Туристско информационного центра Приморья вручали гостям из Китая буклеты о достопримечательностях Приморья на китайском языке. По словам руководителя агентства по туризму Приморья Арсения Крепского, возобновление прямого авиасообщения с китайским городом Далянь - это в первую очередь восстановление допандемийных связей.

"Для нас это еще одна возможность открыть Владивосток для иностранных путешественников и разнообразить авиационные туристические направления. Сейчас у нас есть прямое авиасообщение с Харбином и Пекином, а появление еще одной воздушной гавани, которая будет связывать Приморье с другими странами, обязательно благоприятно скажется на развитии логистики. Теперь у гостей из Китая появилась еще одна точка, откуда они смогут летать к нам напрямую", - цитирует Крепского пресс-служба.

Время прилета рейса во Владивосток - 11:00 (04:00 мск), время вылета из столицы Приморья - 12:10 (05:10 мск).