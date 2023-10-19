В России может появиться новая платформа для подачи коллективных исков

Роспотребнадзор поддержал эту идею, однако в ведомстве отметили, что для этого можно использовать какой-либо из уже существующих сервисов, сообщают "Известия"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Новый информационный портал для подачи коллективных жалоб может появиться в РФ, где пострадавшие по одному и тому же делу из разных регионов смогут найти друг друга и присоединиться к иску. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на автора инициативы - зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатора СФ Артема Шейкина.

"Предполагается, что платформа будет содержать информацию обо всех коллективных исках, систематизированных по регионам, ответчикам. Чтобы каждый гражданин, например, в части неоказания услуг ЖКХ или утечек персональных данных, имея схожие претензии, мог оперативно получить информацию о том, где рассматривается иск к той или иной организации, о чем он, кто истцы и так далее", - рассказал Шейкин.

Согласно предложениям сенатора, на портале гражданин сможет как присоединиться к коллективному иску, так и стать его инициатором.

По данным издания, Роспотребнадзор также выступает за создание централизованного информационного ресурса в сфере коллективных исков. При этом в своем ответе на письмо Шейкина служба отметила, что для этих целей можно попробовать использовать какую-нибудь из уже существующих платформ, среди которых, например, ГАС "Правосудие" или картотека арбитражных дел.

"Известия" также уточняют, что Минцифры совместно с Верховным судом уже работают над упрощением процедуры подачи коллективных исков. Об этом говорится в ответе министерства юстиции, имеющемся в распоряжении газеты.