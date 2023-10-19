В Москве ожидаются мокрый снег и до плюс 6 градусов

Атмосферное давление в столице составит 743 мм ртутного столба

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 4 до 6 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 1 градуса, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от плюс 1 до плюс 6 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов, местами ожидается гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.