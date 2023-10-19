Кубань на выставке "Россия" представит иммерсивное шоу о регионе

Для гостей экспозиции также организуют мастер-классы по гольфу

КРАСНОДАР, 19 октября. /ТАСС/. Первое иммерсивное представление "Сон о Краснодарском крае" с применением VR-шлемов и специально разработанного художественного видеоконтента с 3D-эффектами покажут на международной выставке "Россия" на ВДНХ специалисты Краснодарского края. Помимо этого, для участников и гостей экспозиции Кубани запланированы мастер-классы по гольфу, сообщили ТАСС в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

"Иммерсивное шоу станет одной из главных интерактивных точек притяжения на стенде Краснодарского края. Это будет ультрасовременное аудиовизуальное представление с полным эмоциональным погружением. Достичь такого эффекта планируется за счет технологичных VR-шлемов и художественного видеоконтента с 3D-эффектами и высокой графикой, которые перенесут участников шоу в Краснодарский край", - говорится в сообщении. Уточняется, что помимо шоу для гостей экспозиции будут организованы мастер-классы по гольфу.

Участники, расположившись на пляжных шезлонгах, смогут "окунуться" в море и покорить гору, побывать на олимпийских объектах, увидеть виноградники и винодельни Кубани. Шоу рассчитано как для взрослой аудитории, так и для детей.

Помимо иммерсивного представления, в центре экспозиции края будет расположен кинетический арт-объект. Он представит собой "живой" шар, который расскажет о легендарных уроженцах Краснодарского края, о победах в науке и культуре, образовании и спорте.

Так, в крае есть два гольф-клуба, которые ежегодно принимают большое количество туристов. Спортсмены клубов принимают участие в международных соревнованиях. Они привезут на выставку настоящее оборудование и будут обучать всех желающих игре в гольф.

Кроме того, ведущие шеф-повара края на сцене нового гастрономического центра ВДНХ "Дом российской кухни" проведут гастрономические мастер-классы по приготовлению блюд южнорусской и черноморской кухни из флагманских продуктов Кубани. Блюда кубанской кухни будут в меню зон питания в павильоне №75.

О выставке

Президент России 29 марта подписал указ, поручив провести Международную выставку-форум "Россия" в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ в целях демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству Российской Федерации. Выставка-форум пройдет с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года.