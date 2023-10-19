В Приморье сообщили, что за год из региона уехали около 30 тыс. человек

Сенатор Людмила Талабаева отметила, что необходимо принять все необходимые меры для создания комфортной жизни в крае

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Приморский край за 2022 год потерял около 30 тыс. человек в результате оттока населения, заявила на встрече с руководителями рыбохозяйственных предприятий Приморья член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Приморья Людмила Талабаева.

"За 2022 год продолжается отток населения, Приморский край потерял примерно 30 тыс. человек. Это достаточно много, несмотря на то, что государство очень большое внимание уделяет развороту на восток, связям с Китаем, материнскому капиталу и так далее. Нам нужно сделать все, чтобы жизнь в Приморском крае была комфортная", - сказала Талабаева.

Она предложила руководителям предприятий совместно обсудить существующие федеральные законы, которые направлены на развитие Дальнего Востока и Приморского края, и составить предложения по их совершенствованию.

"Нам нужно хорошо подумать, надо ли включать по территориям опережающего развития (ТОР) какие-то дополнения, надо ли по "Дальневосточному гектару". Надо поработать по всем федеральным законам, которые направлены на развитие Приморского края", - сказала сенатор.

ТОР призваны стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя росту благосостояния жителей региона. На Дальнем Востоке предприниматели могут получить статус резидентов преференциальных режимов ТОР, Свободного порта Владивосток, Арктической зоны РФ и пользоваться льготными условиями ведения бизнеса. Среди основных - снижение единого социального налога, нулевые налоги на прибыль, землю и имущество, применение процедуры свободной таможенной зоны.