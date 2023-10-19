МЧС доставит 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа

Согласно заявлению ведомства, спецборт Ил-76 вылетел с подмосковного аэродрома Раменское в аэропорт города Эль-Ариш

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Спецборт МЧС РФ с грузом гуманитарной помощи для населения Сектора Газа вылетел из Подмосковья в Египет, сообщили в пресс-службе министерства.

"В соответствии с указанием президента Российской Федерации и по поручению правительства РФ авиация МЧС России доставит гуманитарный груз населению сектора Газа. Спецборт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел с подмосковного аэродрома Раменское в аэропорт города Эль-Ариш", - говорится в сообщении.

В состав груза вошло 27 тонн продовольствия: мука, сахар, рис и макаронные изделия. После разгрузки помощь будет передана представителям общества Красного Полумесяца Египта и будет доставлена в сектор Газа.