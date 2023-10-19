В Москве популярной функцией платформы "Электронный дом" стал онлайн-чат

Онлайн-чат "Электронного дома" позволяет решать вопросы, которые касаются жизни дома или сообщества соседей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Жители Москвы активно используют онлайн-чат "Электронного дома", это одна из самых популярных возможностей сервиса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Новые технологии".

"Одной из популярных у москвичей возможностей платформы "Электронный дома" стал общедомовой чат. Онлайн-чат "Электронного дома" позволяет решать вопросы, которые касаются жизни дома или сообщества соседей. Главное отличие от чатов на сторонних площадках - это общение только с реальными соседями, "чужие" люди не смогут стать участниками переписки. По этой же причине в чатах нет лишней информации - жители спокойно общаются, не отвлекаясь на спам", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что общаться в чате могут собственники и зарегистрированные в доме жители. А также пользователи, которым предоставили гостевой доступ повышенного уровня. Для того чтобы отправить сообщение в общий чат через мобильное приложение, нужно в нижнем меню выбрать раздел "Чат". А отправить личное сообщение можно через раздел "Мои соседи". Там будут отображаться все, кто зарегистрирован на платформе.

Платформа "Электронный дом" - это эффективный инструмент для управления многоквартирным домом онлайн. Пользователи могут узнавать мнения соседей, проводя опросы, инициировать и проводить общие собрания собственников в электронном виде и принимать в них участие, пользоваться домовой электронной доской объявлений, общаться с соседями в домовом чате, получать и оплачивать Единый платежный документ, вводить показания приборов учета, направлять заявки о неисправности в квартире, доме, дворе, читать актуальные новости по дому и району.

Платформа начала работу в ноябре 2020 года. "Электронный дом" развивают ГКУ "Новые технологии управления" совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы.