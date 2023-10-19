В Москве завершился капремонт круглого дома на улице Довженко

У здания повысили энергоэффективность, обновили фасад, отремонтировали балконы и подъезды

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Работы по капитальному ремонту знаменитого круглого дома на улице Довженко на западе Москвы завершены. Об этом сообщается на сайте мэра столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

"В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 году прошли работы в знаменитом круглом доме на улице Довженко (дом 6)", - говорится в сообщении.

У здания повысили энергоэффективность, обновили фасад, отремонтировали балконы и подъезды. В местах общего пользования установили новые современные пластиковые стеклопакеты. Кроме того, были заменены внутренние инженерные системы - магистрали горячего водоснабжения и центрального отопления. При этом использовались только отечественные материалы и технологии.

В столице есть только два подобных круглых дома: на улицах Довженко и Нежинской. В их основе конструкция секционного дома типовой серии I-515/9м. Для дома-кольца на улице Довженко архитектор Евгений Стамо и инженер Александр Маркелов соединили 22 прямоугольные секции под углом в пределах шести градусов - максимально допустимом по строительным нормам. Авторы хотели вернуть "старый советский живой двор". На первых этажах дома предполагалось разместить всю необходимую жильцам инфраструктуру.