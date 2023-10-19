В Первоуральске устранили аварию на водоводе

Без воды оставались более 54 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Коммунальные службы устранили аварию на Нижне-Сергинском водоводе, из-за которой более 54 тыс. жителей Первоуральска Свердловской области остались без воды. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В Первоуральске началась подача воды потребителям с постепенным повышением давления. Аварию на водоводе коммунальные службы устранили ночью, после чего началось заполнение системы", - говорится в сообщении.

Как добавили в департаменте, дистанционное обучение организовали в 13 школах, приостановили работу части детских садов. При этом все больницы и важные социальные объекты Первоуральска работают в штатном режиме. Глава города Игорь Кабец написал в своем Telegram-канале, что после запуска воды возможно временное изменение ее цвета из-за прошедшего отключения.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области уточнили, что организовали отбор и лабораторные исследования питьевой воды из автоцистерн, а также водопроводной воды, которую начали подавать в город после устранения аварии. "В адрес главы Первоуральска дано предложение о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки. ППМУП "Водоканал" выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий", - отметили в ведомстве.

Ранее в администрации Первоуральска сообщили о крупной аварии на Нижне-Сергинском водоводе, из-за которой была ограничена подача воды в дома. По районам города в экстренном порядке организовали усиленный подвоз питьевой воды. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, без холодного водоснабжения остались жители 646 многоквартирных домов, в которых проживают более 54 тыс. человек.