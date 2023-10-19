Более 1 млн человек пользуются московскими центральными диаметрами в рабочие дни

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов также напомнил, что власти Москвы запустили программу обновления подвижного состава

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Более 1 млн пассажиров пользуются московскими центральными диаметрами в рабочий день, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире Первого канала.

"В общей сложности четырьмя диаметрами в рабочий день пользуются 1 млн 200 тыс. пассажиров. На D3 у нас передвигается 400 тыс. человек в сутки, на D4 около 230 тыс.", - сказал он.

Ликсутов также напомнил, что власти Москвы запустили программу обновления подвижного состава. "Практически полностью поменяли электрички, на третьем диаметре еще примерно 30% надо поменять. Мы это сделаем до конца следующего года, на четвертом диаметре поменяем все до конца 2025 года. Это будут совершенно новые российские поезда", - добавил он.

По словам заммэра, москвичи стали активнее пользоваться диаметрами для поездок внутри столицы. "[Число] таких поездок выросло почти в три раза. Мы считаем, что почти 15-20% новых пассажиров, которые пришли на диаметры, это пассажиры, которые раньше ездили на автомобиле, теперь ездят на нашем наземном метро, как мы его называем", - указал Ликсутов.