Путин направил приветствие участникам алтаистического форума

По словам президента, многие идеи и предложения, прозвучавшие на предыдущих встречах, уже реализованы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам III Международного алтаистического форума "Единство славянских и тюркских народов в истории и современности" в Барнауле, выразив уверенность, что мероприятие даст старт перспективным научным проектам и будет способствовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества. Телеграмму зачитал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Глава государства отметил, что для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с изучением богатого культурного, духовного наследия народов, живущих на территории Евразии, их самобытных традиций и обычаев, форум объединил на своей площадке известных ученых, руководителей вузов, музейных работников из России и ряда зарубежных стран.

"Уверен, что нынешний форум пройдет в атмосфере творчества и взаимопонимания, даст старт совместным перспективным научным, образовательным, просветительским проектам и программам, будет способствовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества", - подчеркнул Путин.

По словам президента, многие идеи и предложения, прозвучавшие на предыдущих встречах, уже реализованы.

"Успешно проведена серия археологических экспедиций, организованы школы молодых ученых-алтаистов, издан первый том "Летописи тюркской цивилизации", подготовленный авторитетным коллективом", - напомнил Путин.

Президент пожелал участникам форума плодотворных, конструктивных дискуссий и всего самого доброго.