График поездов Савеловского, Курского и Рижского направлений МЖД изменится с 23 октября

Изменения связаны с укладкой стрелочных переводов на станции Люблино-Сортировочное и перегоне Каналстрой-Вербилки

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится с 23 октября в связи с модернизацией инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Курского, Рижского направлений МЖД, а также МЦД-2 изменится с 23 октября в связи с укладкой стрелочных переводов на станции Люблино-Сортировочное и перегоне Каналстрой-Вербилки", - значится в сообщении.

Так, технологические "окна" на однопутном перегоне Каналстрой - Вербилки назначены 23-26, 30-31 октября с 10:20 до 14:20. В этот период железнодорожники уложат два стрелочных перевода для формирования разъезда протяженностью 1,2 км в районе остановочного пункта Орудьево.

"Кроме того, в Дмитрове также уложили три стрелочных перевода и провели путевое развитие станции. Работы проводятся с целью увеличения пропускной способности инфраструктуры для доставки грузов в направлении северо-запада в обход столицы. На период работ несколько пригородных поездов проследует по укороченному маршруту", - отметили в МЖД.

Там добавили, что на станции Люблино-Сортировочное замена стрелочного перевода на первом главном пути будет проведена 23-25 октября с 21:50 до 05:10 следующего дня. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-2: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, ряд поездов временно выведут из расписания.

"Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - заключили в пресс-службе.