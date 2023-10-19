В Вологодской области после аварийных отключений восстановили электроснабжение

Без света оставались более 2,4 тыс. жителей 39 населенных пунктов

ТАСС, 19 октября. Энергетики восстановили электроснабжение восточных районов Вологодской области, нарушенное в результате аварийных отключений из-за непогоды. Небольшие, локальные отключения еще возможны в Никольском районе, где еще работают 17 аварийных бригад, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по области.

"Сегодня на утро электроснабжение восстановлено. Однако в Никольском районе еще работают 17 аварийных бригад, завершают работу, поэтому возможны временные перебои с энергоснабжением", - сообщили ТАСС в областном главке МЧС.

По данным ГУ МЧС на утро 18 октября, более 2,4 тыс. жителей 39 населенных пунктов в Великоустюгском, Никольском и Кич-Городецком районах остались без электричества в результате аварийных отключений. На этих территориях был сильный ветер порывами до 17 м/с, мокрый снег с дождем, налипание снега на проводах.

Россети сообщали о снежном шторме в Архангельской и Вологодской областях. На ликвидацию последствий привлекли 311 аварийных бригад, 597 единиц техники.