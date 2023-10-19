На западе Москвы благоустроили территорию у станции метро БКЛ "Аминьевская"

В рамках проекта убрали под землю воздушные линии, расширили тротуары и заменили их покрытие, общая площадь пешеходной зоны теперь составляет более 31,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили основные работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Аминьевская" на западе столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, создание комфортных маршрутов к ней от жилой застройки. Кроме того, адаптировали территорию под запросы местных жителей, для них сделали функциональное современное пространство с детскими и спортивными площадками", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что в 2021-2022 годах в ходе двух первых этапов обновили участки Очаковского шоссе и Матвеевской улицы. В этом году работы проходили на оставшейся части Матвеевской улицы и улице Озерная. Кроме того, было благоустроено пространство под эстакадой проспекта Генерала Дорохова вблизи дома №4 по Аминьевскому шоссе.

"В рамках проекта убрали под землю воздушные линии, расширили тротуары и заменили их покрытие, общая площадь пешеходной зоны теперь составляет более 31,5 тыс. кв. м. Обновили асфальт на проезжей части и во внутридворовых проездах, сделали удобные парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта оборудовали 15 остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью", - добавил он.

Кроме того, на прилегающей к станции БКЛ "Аминьевская" территории установили более 400 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, наземные пешеходные переходы оснастили опорами контрастного освещения. На маршрутах к метро появились удобные лавочки и навигационная стела. Возле дома №1 по улице Матвеевской организовали спортивно-игровой кластер из восьми площадок для разных возрастов, там уложили резиновое покрытие и поставили современное оборудование.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что районе станции разбили около 99 тыс. кв. м газона. Также поздней осенью запланирована высадка более 80 деревьев и почти 100 кустарников.