Основные конструкции пешеходного перехода через МЦД-2 сооружают в районе улицы Медиков

В настоящее время завершаются работы по сооружению основных конструкций объекта и ведутся отделочные работы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Работы по сооружению основных конструкций пешеходного перехода через МЦД-2 завершаются в районе улицы Медиков на юге столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Подземный пешеходный переход через МЦД-2 в районе улицы Медиков будет готов в следующем году. В настоящее время завершаются работы по сооружению основных конструкций объекта: тоннельная часть, лестничные сходы, лифтовые шахты. Ведутся отделочные работы: облицовка гранитными плитами стен парапетов схода, облицовка стен лестничных сходов и стен тоннеля керамогранитной плиткой, торкретирование внутренней потолочной поверхности, устройство арматурного каркаса лифтового павильона", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Проектом предусматривается строительство подземного пешеходного перехода длиной тоннельной части 97 м, в том числе устройство четырех лестничных сходов и трех лифтов.

Отмечается, что реализация объекта обеспечит безопасный и комфортный проход для пешеходов под проезжей частью МЦД-2 в районе перекрестка улицы Медиков с Кантемировской улицей, а также безопасный проход пешеходов через железнодорожные пути Курского направления МЖД к территории парка "Борисовские пруды".

"С помощью пешеходных переходов люди смогут удобно и безопасно пересекать железнодорожные пути в условиях интенсивного движения", - резюмировал Загрутдинов.