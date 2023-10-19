Материальную помощь к годовщине Битвы под Москвой получат 1,9 тыс. ветеранов

Ветеранам-москвичам выплатят по 40 тыс. рублей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Порядка 1,9 тыс. ветеранов получат материальную помощь в размере 40 тыс. рублей к годовщине Битвы под Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в размере 40 тыс. рублей в связи с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что единовременную материальную помощь получат 1,9 тыс. ветеранов, среди которых: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.