В Чукотском автономном округе создали региональный фонд "Чукотка - фронту"

По данным главы региона Владислава Кузнецова, перевалочный пункт, где будет формироваться груз для бойцов СВО, будет базироваться в Ростовской области

ТАСС, 19 октября. Региональный благотворительный фонд "Чукотка - фронту" для поддержки участников специальной военной операции создали в Чукотском автономном округе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор округа Владислав Кузнецов.

"Фонд создан для оперативной помощи участникам специальной военной операции, он будет действовать под патронажем правительства округа", - написал Кузнецов.

Губернатор региона отметил, что уже проведена работа по организации перевалочного пункта в Ростовской области. Там будет формироваться груз, необходимый бойцам в зоне СВО. "Кроме того, будет поддерживаться постоянный запас военного имущества и снаряжения для оперативного удовлетворения текущих потребностей наших воинов на фронте. Эту работу будем вести на постоянной основе", - пояснил губернатор.

Он напомнил, что в Чукотском автономном округе действует несколько организаций, которые помогают фронту: региональное отделение государственного фонда "Защитники Отечества", Фонд Народного фронта "Все для Победы" и волонтерское движение (частная инициатива) с одноименным названием "Чукотка - фронту".