Депутаты предложили разрешить подросткам работать на вредных и опасных производствах

Согласно инициативе, также предлагается разрешить трудоустройство подростков после получения среднего профессионального образования в организацию, где они проходили производственную практику

КАЗАНЬ, 19 октября. /ТАСС/. Татарстан предлагает внести изменения в Трудовой кодекс РФ, которые разрешат привлекать подростков (с 16 до 18 лет) к труду на вредных и опасных производствах. Инициативу Госсовета Татарстана рассмотрел Совет законодателей при Федеральном собрании РФ, рекомендовал доработать проект.

"Внести в статью 265 Трудового кодекса Российской Федерации <...> изменение, дополнив ее частью четвертой следующего содержания: "Допускается применение труда лиц в возрасте от 16 до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда по срочному трудовому договору для прохождения производственной практики по соответствующей профессии", - говорится в проекте законодательной инициативы.

Кроме того, предлагается разрешить трудоустройство подростков после получения среднего профессионального образования в организацию, где они проходили производственную практику.

В проекте пояснительной записки отмечается, что подготовка высококвалифицированных кадров в этой области является необходимостью в современных экономических реалиях. Депутаты напомнили, что с 2022 года реализуется федеральный проект "Профессионалитет", направленный на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования.

"При этом на момент поступления в профессиональные образовательные организации (на базе основного общего образования) возраст абитуриентов составляет 15 - 16 лет, в итоге обучение по соответствующей образовательной программе среднего профессионального образования может быть завершено частью выпускников до достижения ими возраста 18 лет", - говорится в пояснительной записке.

Документ прошел предварительное рассмотрение в Совете законодателей при Федеральном собрании РФ.

"Рекомендовать доработать проект законодательной инициативы с учетом предложений и замечаний, указанных в заключении комиссии Совета законодателей по проекту законодательной инициативы, и затем внести его в Государственную Думу", - говорится в решении комиссии Совета законодателей