В 10 регионах запустили платформу по управлению общественным транспортом

Проект по развитию электротранспорта рассчитан до 2028 года

ВОЛГОГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Платформу по управлению общественным транспортом запустили в 10 российских регионах - участниках проекта по развитию электротранспорта. Об этом журналистам во время рабочей поездки в Волгоград сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

"Программа состоит из многих модулей и является одним из условий запуска электробусов. У нас все 10 субъектов так или иначе эту программу запустили, где-то каких-то модулей еще не хватает, разрабатываются. Нижний Новгород и Волгоград в плане запуска цифровой модели общественного транспорта являются лидерами. Платформа готова, работает", - сказал он, отметив, что опыт Волгоградской и Нижегородской областей будет применяться в других регионах-пилотах.

Проект по развитию городского электротранспорта одновременно реализуется в областных центрах Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей, а также Краснодарского, Красноярского и Пермского краев. Он рассчитан до 2028 года, при этом 70% работ будет выполнено в течение 2023-2024 годов. Речь идет о замене трамвайных путей, поставках трамвайных вагонов, электробусов, строительстве зарядных станций, создании единого центра мониторинга и управления транспортной системой в городе.

Ранее разработка платформы по управлению электротранспортом была завершена в Волгоградской и Нижегородской областях - 2 из 10 регионов - участников проекта по обновлению электротранспорта.

О проекте

Всего проектом предусмотрена поставка 647 вагонов трамваев, более 250 электробусов, а также установка свыше 100 зарядных станций для них. Запланированы работы по строительству и реконструкции 620 км трамвайных путей, планируется строительство 11 депо и 97 тяговых подстанций.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и региональных бюджетов, кредитов ВЭБ.РФ и частных инвестиций.