19 октября, 07:27

В Роскомнадзоре заявили об утечке данных клиентов МТС-банка

В пресс-службе ведомства сообщили, что в отношении компании составлен административный протокол

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор выявил утечку персональных данных клиентов МТС-банка. В отношении компании составлен административный протокол за нарушение законодательства о защите персональных данных, он будет передан в суд, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В результате проверки Роскомнадзор выявил факт утечки персональных данных клиентов МТС-банка, составил административный протокол за нарушение законодательства о защите персональных данных", - говорится в сообщении.

Теперь протокол будет передан в суд, добавили в ведомстве.

Ранее в профильном Telegram-канале "Утечки информации" появилось сообщение о том, что в свободный доступ было выложено три файла с персональными данными пользователей МТС-банка, после чего Роскомнадзор начал проверку этой информации. 

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